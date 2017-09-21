بحث تطبيق الفحص المسبق على المسافرين لأميركا في الرياض وجدة 

المواطن - الرياض

اجتمع عبدالحكيم بن محمد التميمي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، مع نائبة مدير إدارة أمن النقل الأميركي الدكتورة هيوبان جواديا، وجرت مناقشة آلية التعاون والعمل المشترك بين الجانبين.

وتطرق الاجتماع إلى برنامج الفحص المسبق على المسافرين إلى الولايات المتحدة الأميركية، وآلية تطبيقه حتى يسهل على المواطنين والمقيمين السفر إلى أميركا بشكل ميسر.

من جهته أكد عبدالحكيم بن محمد التميمي عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وأشاد بالترحيب الذي تم من قبل الجانب الأميركي.

وحول برنامج الفحص المسبق، أوضح أنه تمت مناقشة إمكانية تطبيق البرنامج أولياً في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في جدة لجهازية بنيته التحتية، وكذلك في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، حيث ستكون هناك اجتماعات مقبلة للعمل على هذا الموضوع وتهيئة البنية التحتية اللازمة لتحقيقه.

وشدد التميمي على أهمية تدريب الموظفين، حيث ناقش الوفد السعودي مع الجانب الأميركي آلية الاستفادة من نقل الخبرات والتجارب المميزة، إضافة لمعرفة الاحتياجات ونقل التجارب الحديثة التي من شأنها أن تساعد في الرفع من مستوى الأداء والحفاظ على أمن المطارات، موجهاً شكره وتقديره لكافة الأجهزة الأمنية العاملة في مطارات المملكة على تعاونهم الدائم وعملهم الدؤوب.

واختتم التميمي التصريح بالإشارة إلى أن جهود الهيئة في سلامة وأمن الطيران تحظى بثناء وتقدير كبيرين من قبل الدول العالمية للجهود المبذولة والقدرات البشرية المؤهلة العاملة في مجال الطيران وتوفر أحدث الأجهزة والنظم المستخدمة في مجال حماية الطيران وأمنه.







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