برشلونة في مواجهة سهلة للابتعاد بصدارة الليجا

المواطن - وكالات

يواجه اليوم الثلاثاء، فريق الكرة الأول بنادي برشلونة ضيفه إيبار، في المباراة المقررة بينهما بالجولة الخامسة من عمر منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم للدرجة الأولى “الليجا”، لموسم 2017-2018.

ويسعى برشلونة للفوز اليوم على إيبار من أجل مواصلة بدايته المثالية من خلال تحقيق أربعة انتصارات متتالية الموسم الجاري، ويبدو في الطريق إلى انتصار خامس والانفراد بالصدارة.

ويملك برشلونة 12 نقطة جمعها من 4 انتصارات، ويسعى اليوم للوصول للنقطة 15 على حساب إيبار صاحب المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط.

ويسعى برشلونة لاستغلال تألق جميع لاعبيه من أجل استعادة لقب الدوري الإسباني الذي خسره الموسم المنصرم لصالح ريال مدريد في الجولات الأخيرة من عمر الليجا.

ويلعب في الجولة ذاتها أيضاً، اليوم الثلاثاء، فريق فالنسيا مع نظيره ملقا قبل الأخير، ولدى فالنسيا 6 نقاط، ولم يخسر أياً من مبارياته الأربع الأولى.







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