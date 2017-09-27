برقية عزاء من أمير جازان بالنيابة لذوي الشهيد المالكي

المواطن - واس

قدَّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، التعازي والمواساة، لذوي الشهيد العريف سليمان بن محمد المالكي، أحد منسوبي القوات البرية ، الذي استشهد أثناء أدائه الواجب حماية لحدود الوطن من المتمردين المعتدين بمحافظة ظهران الجنوب بالحد الجنوبي.

وأعرب سموه في برقية وجهها لوالد وأسرة الشهيد عن فخره واعتزازه بما يقدمه الجنود البواسل من تضحية في حماية حدود بلادنا الغالية، مما يؤكد صدق انتمائهم لوطنهم والذود عنه ، وولائهم لقيادتهم الرشيدة – أيدها الله.

وعبَّر سموه عن بالغ تعازيه ومواساته لذوي العريف المالكي ، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبله في الشهداء ،وأن يلهم أهله الصبر والسلوان .







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