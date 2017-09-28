برنامج البيع والتأجير على الخارطة يمنح 6 رخص لمشاريع خارجية

المواطن - واس

منح برنامج البيع والتأجير على الخارطة “وافي” التابع لوزارة الإسكان 6 رخص تسويق خارجي لشركات إماراتية وتركية، لتسويق منتجاتها خلال معرض “ريستاتكس سيتي سكيب 2017″، والمنعقد حاليًا في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويستمر حتى الـ30 من سبتمبر الجاري.

وتأتي مشاركة “وافي” في معرض ريستاتكس – سيتي سكيب 2017 للتعريف بالبرنامج وما يقدمه من خدمات للمستفيدين من مشترين ومطورين عقاريين، إضافة إلى الإجابة على أسئلة الزوار والشركات، وإيضاح متطلبات تراخيص “وافي” للشركات، واستقبال طلبات ترخيص الوحدات العقارية على الخارطة بجميع فئاتها المقدمة.

وأكد أمين عام لجنة البيع والتأجير على الخارطة، محمد بن سعود الغزواني، حرص البرنامج على المشاركة الفاعلة في مثل هذه المناسبات، ومتابعة شؤون العقار وآخر مستجداته للنهوض بالسوق الإسكانية في المملكة، وتوفير وحدات عقارية ملائمة وبأسعار مناسبة.

وأشار الغزواني إلى أنه على جميع الجهات المشاركة في المعرض الحصول على التراخيص المطلوبة من “وافي” قبل عرض أو تسويق أية عقارات داخل المعرض، مبينًا أن فرق الرقابة التابعة لوافي ستكون موجودة خلال أيام المعرض للقيام بجولات تفتيشية، كما ستطبق الأنظمة واللوائح على المخالفين لأنظمة البيع والتأجير أو التسويق على الخارطة.

وشدد الغزواني على ضرورة تأكد المواطنين الراغبين بشراء وحدات عقارية على الخارطة من حصول المشروع العقاري على التراخيص من قبل “وافي”، مؤكدًا أن رخصة تسويق العقارات الخارجية على الخارطة يمنع المطور العقاري أو وسيطه من البيع وتوقيع العقود واستلام المبالغ من المشترين داخل المملكة، وإنما يتم ذلك في بلد العقار المعنية حفاظا على حقوق المشترين من عمليات البيع الوهمية.







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