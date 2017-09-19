بريطانيا: لا إعادة إعمار في سوريا إلا بشرط

المواطن - وكالات

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، أمس الاثنين، إن بريطانيا والولايات المتحدة والدول الأخرى لن تدعم عملية إعادة تعمير سوريا إلا بعد حدوث انتقال سياسي بعيداً عن الأسد.

وأضاف “نعتقد أن السبيل الوحيد للمضي قدماً هو تحريك عملية سياسية، وأن نوضح للإيرانيين والروس ولنظام الأسد أننا نحن، المجموعة التي لها نفس الرأي، لن ندعم عملية إعادة تعمير سوريا قبل وجود عملية سياسية، وهذا يعني، كما ينص القرار 2254، انتقالاً (سياسياً) بعيداً عن الأسد”.

وكان جونسون يتحدث بعد اجتماع لنحو 14 دولة تدعم المعارضة السورية منها فرنسا والسعودية وتركيا والولايات المتحدة.







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