بر شرورة توزع 800 حقيبة مدرسية على مستحقيها

بر شرورة توزع 800 حقيبة مدرسية على مستحقيها

2017/09/19
الساعة 12:01 صباحًا
- ‎فيأخبار 13 منطقة, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن - حسين الحامد - شرورة

مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 1438- 1439هـ والعودة للمدارس، حرصت جمعية البر الخيرية بشرورة على تنفيذ برنامج الحقيبة المدرسية، حيث وزعت الجمعية 800 حقيبة مدرسية نموذجية متضمنة مستلزمات مدرسية على مستفيديها بدعم من صندوق موظفي سابك الخيري- بر- والتي استفاد منها 800 طالب وطالبة.

وتحرص بر شرورة على تنفيذ هذا البرنامج بشكل دوري، هذا ودعت الجمعية أهل الخير والبر إلى المساهمة في هذا البرنامج المبارك والذي يحتاج المزيد من البذل والدعم.

كما يمكن المساهمة في الدعم لهذا البرنامج وتوفير احتياجات أبنائنا الطلاب عبر التحويل على حساباتنا البنكية الموجودة في الإعلان.

 

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