بشروط.. وظائف شاغرة لحراس المدارس بتعليم حائل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بمسمى (حارس مدرسة) لمدارس البنين والبنات، وذلك حسب الشروط التالية:

– يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– يتم شغل هذه الوظائف عن طريق قوائم المسجلين في برنامج ساعد في وزارة الخدمة المدنية.

– يجب أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

– أن لا يكون للمتقدم سوابق لدى الجهات الأمنية.

– سلامة الحواس وعدم وجود إعاقة تمنعه من العمل.

– أن يكون من سكان مدينة حائل أو المحافظات التابعة لها مع إرفاق ما يثبت ذلك.

– أن يقوم بمهام وواجبات الوظيفة المعين عليها وفق شروطها وواجباتها.

– أن يجتاز المقابلة الشخصية بعد المفاضلة.

– اجتياز الكشف الطبي بعد إجراء المقابلة الشخصية.

– أن لا يقل عمر المتقدم عن 35 عاماً لمدارس البنات، ولا يقل عن 25 عاماً لمدارس البنين.

– أن يكون المتقدم لوظيفة حارس مدارس البنات متزوجاً مع إرفاق صورة من سجل الأسرة.

– في حالة قبول طلب التوظيف (بعد الفرز) سوف يتم طلب الوثائق الأصل للمطابقة.

وأوضحت الإدارة، أنه سيكون التقديم خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 1439/1/5هـ وحتى الخميس الموافق 1439/1/15هـ، عن طريق الدخول لموقع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل: (هنا)، وتعبئة البيانات المطلوبة بدقة، مع اختيار جهة العمل الراغب بها والموجودة بالموقع.

وأشارت إلى أنه سيتم إلغاء طلب التقديم في حالة عدم ثبوت صحة البيانات، مع التنبيه إنه لن ينظر إلى الطلبات قبل هذا الإعلان، والاكتفاء بالتقديم عن طريق الموقع الإلكتروني، ولا يلزم مراجعة الإدارة، وسوف يتم إبلاغ المتقدم المقبول مبدئياً برسالة نصية أو عبر الاتصال.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :