بعد  إقالة غوميز.. روجيريو يقود النصر استعداداً للشباب

المواطن - الرياض

يقود اليوم السبت روجيريو، المدير الفني للفريق الأولمبي بنادي النصر، تدريبات الفريق الأول لكرة القدم خلفاً للمقال البرازيلي ريكاردو غوميز.

وأعلن النصر إقالة غوميز عقب تعادل العالمي، أمس، أمام ضيفه الفحياء بهدفين لكل منهما، في الجولة الرابعة “جولة الوطن” بالدوري السعودي للمحترفين.

ووجهت إدارة النصر الشكر لغوميز على الفترة التي قضاها في القيادة الفنية للعالمي، على أن يتولى روجيريو تدريب الفريق الأول الفترة المقبلة، لحين التعاقد مع مدرب جديد.

ووجّه الشارع الرياضي النصراوي انتقادات حادة إلى مدرب النصر، ريكاردو غوميز عقب التعادل الثالث على التوالي بالدوري حيث جمع الفريق العاصمي 6 نقاط من 4 جولات يحتل بها المركز الرابع بشكل مؤقت لحين انتهاء باقي مواجهات الجولة الرابعة.

يذكر أن النصر يستعد لمواجهة الشباب في الجولة الخامسة بالدوري السعودي يوم الجمعة المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي.







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