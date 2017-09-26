بعد السماح للمرأة بالقيادة.. قرقاش: الملك سلمان يقود بثقة ورؤية إيجابية

المواطن - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن أخبار المملكة المفرحة تتوالى في كل المجالات.

وعلق قرقاش عبر تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على الأمر السامي بالسماح للمرأة بالقيادة أسوة بالرجل، وقال: إن “إنجازات المملكة تراكم خيّر في مسيرة مباركة يقودها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بثقة ورؤية إيجابية.. ألف مبروك”.

وصدر- قبل قليل- أمر سامٍ باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية- بما فيها إصدار رخص القيادة- للذكور والإناث على حد سواء.

وشمل الأمر تشكيل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات (الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية)، لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك.

وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال 30 يومًا من تاريخه، والتنفيذ من 10/ 10/ 1439هـ، ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.







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