بعد السماح لهن بالقيادة.. تايمز: هذا هو الهدف الجديد للمرأة السعودية

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

أكدت صحيفة “تايمز” البريطانية، أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمنح المرأة حق إصدار تراخيص قيادة للسيارات، يمثل خطوة أولى في سبيل تحقيق العديد من الإصلاحات الاجتماعية الخاصة بالمرأة.

وقالت الصحيفة البريطانية في سياق تقرير تم نشره عبر موقعها الإلكتروني، إن القرار الذي أثار حالة من السعادة في معظم الأوساط الاجتماعية في المملكة، يأتي ضمن قائمة طويلة من الإصلاحات الاجتماعية، استنادًا إلى الاحتياجات الحالية التي تفرضها الفترة الحالية، والتي تسعى خلالها المملكة العربية السعودية لتحقيق أهداف رؤية 2030 الشاملة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة المقبلة للسيدات ستكون التخلص من نظام “الوصاية الذكورية”، والتي تمنع المرأة من السفر أو فتح حساب بنكي أو غيرها من الأنشطة الحياتية، دون موافقة من ولي الأمر.

وأوضحت “تايمز” أنه بعد قرار رفع الحظر على إصدار التراخيص الخاصة بقيادة المرأة للسيارات، سيكون التركيز على تمهيد المجتمع نحو محو الوصاية بشكل رئيسي، وهو الأمر الذي قد يحتاج المزيد من العمل.

ولفتت الصحيفة البريطانية، إلى أن الخطوة الأكبر ستكون عند اتخاذ قرار بتحجيم الوصاية، وهو الأمر الذي سيواجه بمعارضة قوية من جانب بعض المحافظين داخل المملكة، وهو الأمر الذي قد يمثل عقبات كبيرة في سبيل الإصلاحات المجتمعية.

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