بعد تبرعه بكليته.. الجريسي يصعد رابع أعلى قمة جبلية ويكشف لـ”المواطن” تفاصيل المغامرة

المواطن_ نوف العايد_ الشرقية

لا حدود لطموح الشباب السعودي الذي يبهر العالم بقوة إرادته وعزيمته ولا يعرف بقاموسه الصعاب أو المستحيل، نقف اليوم مع قصة أحد شباب هذا الوطن العظيم الذي سجل اسمه بسجلات الإنجاز الذهبي. إنه البطل السعودي عبدالرحمن الجريسي، الذي تبرع بكليته، واستطاع أن يصعد رابع أعلى قمة في العالم، التي رفع عليها شعار رؤية 2030 وذلك في المخيم الرئيسي لقمة إيفرست بفرنسا. “المواطن” التقت بالشاب الجريسي الذي حدثنا عن مرضه ومغامرة الصعود لقمة إيفرست، وأهم المبادرات التي شارك بها، وتفاصيل وجهته القادمة.

وحول الدوافع التي قادته إلى الصعود لأعلى قمة وهو يعيش بكلية واحدة، أكد الجريسي أنه يود أن يثبت للعالم أنه يستطيع فعل أي شي رغم أنه يعيش بكلية واحدة، مؤكداً “هذا لا يعني أنني مريض فلا مستحيل يعثر طموحاتي وأحلامي”. وأوضح الجريسي ‏أنه يعشق الهايكنج والمشي للمسافات الطويلة ومضى علي ممارسته لرياضة الهايكنج والمشي ما يقارب سنة وأربعة أشهر.

وأضاف” تمكنت من تحطيم الرقم لهذه الرياضة من شهر 4 / 2016. كأول هايكنج لي. وكشف عبدالرحمن عن المبادرات التي شارك فيها قائلاً: ‏الحمد لله زرت أغلب مناطق المملكة وشاركت في العديد من المبادرات حول المملكة كمبادرات جمعية كفيف، والمعاقين، ومركز الملك سلمان لأمراض الكلى. وأضاف أنه في تحدي المشي مع متبرع الذي بلغت مسافته 250 كم، استغرقت المسابقة شهراً كاملاً في أنحاء المملكة، وشهدت إقبالاً كبيراً من داخل وخارج المملكة، وكان المشاركون من عدة دول كباكستان والأردن ومصر إضافة للمقيمين في المملكة، كما أن عدد المسجلين بهذا التحدي وصل إلى 700 شخص من الرجال والنساء، حيث فاز في التحدي 11 من المتسابقين رجال و4 من المتسابقات قطعوا المسافة حسب الوقت المحدد.

وعن آخر مغامرته قال الجريسي: الحمد الله تمكنت الأسبوع الماضي من الصعود إلى عقبة القرون “السودة” وهي أعلى قمة في السعودية. كما صعدت أخيراً جبل ثور في مكة المكرمة. وعن العقبات التي واجهته في مغامراته أكد أنه لا توجد عقبات تذكر، مضيفاً أن مغامراته كلها ممتازة، والداعم لي والمحفز في كل مغامراتي هي زوجتي الغالية.

وفي ختام حديثه لـ”المواطن” كشف الجريسي عن مغامرته القادمة في صعود القمم، موضحاً أن رحلته الدولية المقبلة سوف تكون بمشيئة الله قمة “توبقال” أعلى قمة عربية في المملكة المغربية.







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