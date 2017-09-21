بعد ترقب طال.. أسباب وراء رفع الحجب عن التطبيقات المجانية

المواطن - الرياض

بعد ترقب طال، رفعت المملكة، اليوم الخميس، الحجب عن جميع التطبيقات ذات خاصية الاتصالات المرئية والصوتية عبر الإنترنت، والتي استوفت المتطلبات التنظيمية في المملكة.

ارتفاع سعر دقيقة الاتصال:

والتطبيقات المجانية تحظى بشعبية كبيرة في المملكة بسبب عدد العمالة الوافدة التي تحتاج بشكل دائم إلى طرق اتصال عبر الإنترنت بذويهم، خاصةً وأن سعر دقيقة الاتصال عبر الجوال إلى بعض الدول على شبكات اتصالات في المملكة تصل إلى 4 ريالات في أوقات الذروة، و3.8 ريال خارج أوقات الذروة.

وقرار رفع الحظر عن التطبيقات المجانية كما قال عنه وزير الاتصالات، عبدالله السواحة: “جاء بهدف تفعيل قيمة العميل أولًا”.

وضمن التطبيقات التي شملها قرار رفع الحجب، فيس تايم، سناب شات، سكايب، لاين، تليجرام، تانقو.

المملكة الأعلى في انتشار الهواتف الذكية:

وتعد المملكة ضمن أعلى دول العالم في معدل نمو انتشار استخدام الهواتف الذكية والمشاركة في منصات التواصل الاجتماعي، كما أن متوسط استخدام الفرد للإنترنت عبر شبكات الجوال يأتي ضمن الأعلى عالميًّا، وهو ما يشير إلى ضرورة مواكبة النمو المتزايد بتوفير الشبكات المجانية.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، عادل أبو حميد، رفعَ الحجب عن جميع التطبيقات التي توفر خاصية الاتصالات المرئية والصوتية عبر الإنترنت المستوفية للمتطلبات التنظيمية في المملكة، وذلك بدءًا من اليوم الخميس.

وأضاف المتحدث الرسمي أن التطبيقات المستوفية للمتطلبات التنظيمية ستكون متاحة لجميع مستخدمي خدمات الاتصالات، عدا تلك التطبيقات المحدودة جدًّا غير المستوفية للمتطلبات التنظيمية.

تماشيًا مع المسارات الحديثة في قطاع الاتصالات:

وأكد أبو حميد أن هذا القرار يأتي تماشيًا مع المسارات والتوجهات الحديثة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأن الاعتماد على إيرادات البيانات (تقديم الإنترنت) والخدمات المضافة، هو المسار والتوجه العالمي الذي يجدر بالمشغلين في المملكة نهجه.

وأضاف أن الهيئة تعمل مع جميع أصحاب المصلحة لمنح كافة مشتركي الاتصالات في المملكة أرقى الخدمات التي تلبي تطلعاتهم وترضي احتياجاتهم.







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