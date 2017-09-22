بعد تعذيب أب لابنه بشكل مروع.. متحدث العمل يتفاعل مع “المواطن” ويؤكد اتخاذ اللازم

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة المكرمة

علق المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، على ما نشرته “المواطن”، مساء أمس الخميس، بعنوان “أب يعذب ابنه بشكل مروع في مكة المكرمة”.

وأكد أبا الخيل في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه يجري التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم، متفاعلًا بوسم “أب يعنف ابنه بمكة”.

وبين مقطع الفيديو الذي تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، أمس الخميس، الأب وهو يضرب ويعذيب الابن بشتى أنواع التعذيب، حتى أن الدماء سالت على ثياب الابن المكلوم.

وكشف نشطاء أن الواقعة حدثت في أحد أحياء المسفلة في مكة المكرمة.

وطالبوا بتدخل وزارة العمل وحقوق الإنسان لإنقاذ الابن من تعذيب الأب، فيما علق البعض أن الأب قد يعاني من اعتلال نفسي لأن هذا الفعل لا يأتي من عاقل.







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