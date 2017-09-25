بعد تواجدها لأول مرة في ملعب الملك فهد.. المرأة السعودية تكشف عن طموحاتها المستقبليّة

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ87 لتأسيسها، تحوّلت إلى مركز اهتمام عالمي، لاسيما وأنَّ الفعاليات التي سادت ربوع المملكة كافة، شهدت العديد من المظاهر التي أثارت إعجاب وسائل الإعلام الأجنبية، والتي اهتمت برصدها عبر لقاءات بالمواطنين، الذين حرصوا على المشاركة في اليوم الوطني لتأسيس دولتهم.

ونقلت مجلة “نيوز وييك” الأميركية، رصد وكالة أنباء “رويترز” الدولية لحالة الفرحة التي عمت البلاد على مدار الأيام الماضية، لاسيما وأنها شهدت حضور المرأة لأول مرة في التاريخ إلى استاد الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، ضمن الاحتفال الرئيسي للمملكة في اليوم الوطني.

وقالت المجلة الأميركية إن “الاحتفال أبرز روح المواطنة والمشاركة لدى السعوديين، وهو ما اتضح من البسمات التي اعتلت الحضور في ملعب الملك فهد الدولي، لاسيّما السيدات اللاتي كان لهن الحظ في حضور المحفل الرئيسي لليوم الوطني”.

وحرصت “رويترز” على إجراء حوار مع إحدى السيدات، تدعى سلطانة تبلغ من العمر 25 عامًا، أثناء دخولها إلى الملعب الرئيسي لاستاد الملك فهد، والتي أكّدت أنها المرة الأولى التي تأتي فيها إلى الاستاد، قائلة “أشعر الآن أني أكثر من مجرد مواطنة، فأنا الآن أستطيع الذهاب لأي مكان في بلادي”.

وعن تطلعاتها لمستقبل المرأة السعودية، قالت سلطانة “إن شاء الله غدًا سيكون للسيدات الحق في ممارسة أشياء أكبر وأفضل مثل قيادة السيارات والسفر”.

ورصدت “رويترز”، علامات الفرحة والسعادة لدى المواطنين، الذين حرصوا على إمساك العلم السعودي الأخضر على مدار اليوم والتلويح بإشارات النصر، في أجواء وصفتها بعض وسائل الإعلام العالمية بـ”التاريخية والوطنية”.

وكانت وكالة أنباء “أسوشيتد برس” الأميركية، قد أكّدت أنَّ الاحتفالات شهدت ظهورًا خاصًا للأسرة السعودية، بعد السماح للنساء بدخول الملعب الرئيسي في العاصمة الرياض للمرة الأولى لرؤية عرض يسرد تأسيس البلاد قبل 87 عامًا، وذلك بعد أن ظل دخول الملعب مخصصًا للذكور فقط.

ورصدت وكالة الأنباء الأميركية، المشاهد الاحتفالية الخاصة بالمملكة، حيث أضاءت ناطحات السحاب باللون الأخضر في لون العلم السعودي وتزينت بصور ضخمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود و ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

يذكر أنَّ الاحتفالية شهدت عددًا من العروض، مثل عرض “ملحمة وطن” في استاد الملك فهد بالرياض التي استمتعت بها العائلات والأفراد لأول مرة في المملكة، و”صندوق اليوم الوطني” في الرياض بحديقة مكتبة الملك فهد، وفي جدة بممشى شارع فلسطين والدمام الواجهة البحرية، إضافة إلى “ارفع الخفاق أخضر” ببرج المملكة في الرياض وقصر القشلة في حائل وقصر الإمارة في نجران.

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