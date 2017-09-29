بعد توجيهه بـ #نظام_مكافحة_التحرش .. كبار العلماء: الملك لا يتوانى في حفظ المجتمع وأمنه

المواطن - الرياض

رحبت هيئة كبار العلماء، اليوم الجمعة، بأمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في شأن توجيهه وزارة الداخلية لسن قانون مكافحة التحرش.

وكتب حساب الهيئة على “تويتر” “سدّد الله خادم الحرمين الشريفين الذي لا يتوانى في اتخاذ ما من شأنه تعزيز التمسك بقيم ديننا الحنيف، وحفظ المجتمع وأمنه”.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وزارة الداخلية بالعمل خلال الأيام المقبلة على إعداد مشروع نظام مكافحة التحرش.

ويهدف المشروع إلى ضبط كافة التجاوزات التي تنافي قيم الدين الإسلامية والعادات والتقاليد السائدة، مما يسهم في تعزيز التمسك بقيم الدين الإسلامي ويضمن المحافظة على الآداب العامة بين أفراد المجتمع.

وسترفع وزارة الداخلية بعد ذلك للمقام السامي المشروع وأهدافه والعقوبات.







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