بعد توقف 10 أعوام.. استئناف العمل بسوق الخضار المركزي بجدة

المواطن - وليد الفهمي - جدة

بدأت أمانة محافظة جدة فعليًا العمل بمشروع سوق الخضار بشرق جدة وذلك بعد توقف العمل في المشروع لأكثر من 10 أعوام.

وأكدت مصادر لـ”المواطن” أن أمانة جدة حددت موعداً لإنهاء المشروع بعد ما يقارب 12 شهراً من الآن أي بعد عام سوف يتم تشغيله.

ووثقت عدسة ” المواطن” السوق الذي تعمل أمانة جدة على إنجازه بأسرع وقت ممكن والذي يتكون من أرض تقدر مساحتها بـــ 400 ألف متر مسطح لإقامة مباني سوق جدة المركزي للخضراوات والفاكهة حيث يتكون من عدد من المباني من “هناجر”، والمتبقية تحتوي على غرف ومحلات.

فيما أشارت المصادر إلى أن القسم المخصص في السوق للخضار والفواكه سيحتوي على نحو قرابة الــ 800 مبسط وقرابة الــ400 معشق والذي سوف يوفر العديد من الخدمات للتجار والبائعين الذين هم بحلقة الخضار القديمة بحي الصفا حيث سوف ينعمون بتخصيص أماكن لمستودعات التبريد، مواقف السيارات.







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