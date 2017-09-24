بعد مباراة ألافيس ضد الريال.. المرينجي يفاوض أسينسيو

المواطن - وكالات

قرر مجلس إدارة نادي ريال مدريد فتح ملف تجديد عقود اللاعبين بالفريق الأول بعد مباراة ألافيس ضد الريال والتي حسمها المرينجي لصالحه بالجولة السادسة بالدوري الإسباني “الليجا”.

وأقيمت مباراة ألافيس ضد الريال أمس، وفاز النادي الملكي بهدفين مقابل هدف ليحصد الثلاث نقاط كاملة رفعاً رصيده للنقطة 11 في المركز الرابع، بينما ينفرد برشلونة بالصدارة برصيد 18 نقطة.

وفتحت إدارة المرينجي خط المفاوضات ماركو أسينسيو لاعب الفريق الأول بعد مباراة ألافيس ضد الريال، لتمديد تعاقده مع النادي الملكي حتى 2023.

وحدد مجلس إدارة ريال مدريد مبلغ 500 مليون يورو كشرط جزائي، في عقد ماركو أسينسيو حال التمديد حتى 2023، من أجل ضمان عدم رحيل اللاعب دون موافقة المرينجي.

يذكر أن ريال مدريد مدد خلال الفترة الماضية عقود كل من مارسيلو وكارفخال وإيسكو وكريم بنزيمة وماركوس يورنتي.







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