بعد محاضرة التحريض.. سلطنة عمان تطرد داعية هندي

المواطن - الرياض

تسبب داعية، من الجنسية الهندية، في حرج بالغ لحكومة سلطنة عمان، بالأمس، عندما تهجم على دول الخليج بألفاظ غير لائقة، في محاضرة له بكلية العلوم الشرعية بالسلطنة، تضمنت تحريضاً على بعض الدول، وتكفير حكومات وكَيْل التهم ضدها بسبب موقفها من قطر.

وعلى الفور سارعت وزارة الخارجية العمانية لتبرئة ساحتها من هذا الرأي، إذ قالت في بيان صحفي لها: تود وزارة الخارجية أن تعبر عن استنكارها لما أدلى به سليمان بن طاهر الحسيني الندوي، هندي الجنسية، في المحاضرة التي ألقاها أمام كلية العلوم الشرعية يوم الثلاثاء 28 ذي الحجة 1438هـ الموافق 19 سبتمبر 2017م، والذي خرج عن نص المحاضرة بأسلوب لا يتفق مع مبادئ السلطنة ونهجها وسياستها.

وأضافت في هذا الخصوص تنوه وزارة الخارجية إلى أن الجهات المختصة في السلطنة قد قامت باتخاذ إجراءات بشأن المذكور حيث طلبت منه مغادرة السلطنة.







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