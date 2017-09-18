بعد 33 عامًا.. ضمك يودع المحالة ويستقبل جمهوره بملعبه الجديد

المواطن - خميس مشيط

تعتبر مباراة نادي ضمك أمام نادي الشعلة، عصر يوم غد الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثانية لدوري الدرجة الأولى في نسخته الـ41، مباراة تاريخية لنادي ضمك وجماهيره بمنطقة عسير عمومًا، وبمحافظة خميس مشيط خصوصًا, حيث تعد المباراة الرسمية الأولى التي يخوضها الفريق على ملعبه الجديد والذي افتتحه الأمير عبدالله بن مساعد رئيس هيئة الرياضة السابق قبل 5 أشهر من الآن.

ويأمل الضمكاويون أن يكون الملعب الجديد فأل خير عليهم، وينعكس بالتالي ذلك على مستويات ونتائج الفريق هذا الموسم، كما يطمحون أن يسهم وبحكم قربه ووقوعه داخل المدينة في زيادة الحضور الجماهيري الذي يؤازر الفريق خاصة مع الصعوبة التي كانت تواجههم في بعد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية المحالة عن خميس مشيط، والتي لعب عليها الفريق مبارياته طوال الـ33 سنة الماضية.

واستبقت العديد من الجهات التجارية التي تعود ملكيتها لأعضاء شرف النادي الحدث من خلال تحفيز الجماهير على الحضور بطرح عدة جوائز قيمة تُسحب مباشرة بعد نهاية المباراة.







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