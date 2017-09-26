بغداد تمهل كردستان 3 أيام لتسليم المطارات وإلا!

المواطن - وكالات

قرر مجلس الوزراء العراقي، حظر الرحلات الجوية من وإلى كردستان في حال لم تخضع المطارات لسلطة الحكومة.

ونقلت رويترز عن التلفزيون العراقي الرسمي، أن حكومة العراق أمهلت كردستان 3 أيام لتسليم السيطرة على المطارات لتفادي حظر جوي دولي.

وطلبت بغداد قبل عدة أيام من الدول الأجنبية وقف الرحلات المباشرة إلى مطاري أربيل والسليمانية الدوليين داخل الإقليم، لكن لم تستجب لهذا النداء سوى إيران التي علقت الرحلات المباشرة إلى الإقليم.

وانتقد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، عملية الاستفتاء في كردستان، وقال في مؤتمره الصحافي الأسبوعي الثلاثاء: إنها “عملية فردية لم تحترم رأي الشراكة أو الإرادة الدولية”.

وقال العبادي: إن ثروات إقليم كردستان تدار بعيدًا عن الرقابة، وتذهب إلى حسابات شخصية خارج البلاد، على حد قوله.







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