بغداد تنفذ حكم الإعدام بحق 42 مداناً بالإرهاب.. والعفو تندد

المواطن - وكالات

أعلنت وزارة العدل العراقية، أمس الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام بـ42 مداناً بتهمة الإرهاب، في أكبر عملية إعدام جماعي منذ مطلع العام الجاري.

وأكدت الوزارة في بيان أن “حكم الإعدام نفذ بمجموعة من العناصر الإرهابية الذين اكتسبت أحكامهم الدرجة القطعية، وبعد استلام مراسيمهم الجمهورية وموافقة الادعاء العام على التنفيذ”.

وبحسب البيان، فإن “عدد المجرمين المنفذ بهم 42 مداناً، كانت أحكامهم ضمن قانون مكافحة الإرهاب، وجرائمهم كانت بين الخطف وقتل عناصر القوات الأمنية والسطو المسلح وتفجير عبوات ناسفة وسيارات مفخخة”.

وأشار البيان إلى أن “هذه الإجراءات تأتي استمراراً لما تعهد به وزير العدل حيدر الزاملي، من عدم تأخير تنفيذ أحكام الإعدام لمن اكتملت مصادقة أحكامهم أصولياً”، مشيراً إلى أن “الوزارة استلمت إذن التنفيذ بهذه المجموعة في 19 من الشهر الجاري، وتم التنفيذ أمس الأحد”.

وشهد تنفيذ هذه الأحكام عدد من عوائل ضحايا الإرهاب الذين فقدوا أبناءهم في العمليات الإرهابية، والتي كان آخرها الاعتداء الإرهابي الذي وقع في محافظة الناصرية، بحسب البيان.

وأدانت مديرة منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط لين معلوف، الإعدامات الأخيرة في العراق، وقالت إن استخدام عقوبة الإعدام “لن يجعل البلد أو شعبه أكثر أماناً”.

وأضافت معلوف في بيان: “لدى السلطات العراقية سجل مؤسف عندما يعود الأمر إلى تنفيذ إعدامات، وفي حالات عدة كان يتم إعدام أشخاص بعد محاكمات غير عادلة إلى حد بعيد، وفي بعض الحالات بعد تعرضهم للتعذيب لإعطاء اعترافات”.







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