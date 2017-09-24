بلدية صامطة و”جازان رايدرز “ينفذان استعراضاً وطنياً بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني ٨٧

المواطن - عمر عريبي - جازان

نفذ فريق جازان رايدرز للدراجات الهوائية بالتعاون مع بلدية محافظة صامطة استعراضاً وطنياً تحت شعار “رؤية وطن “وذلك بمحافظة صامطة عصر اليوم السبت الموافق ٣ /١/ ١٤٣٩ .

وانطلق الاستعراض من نادي حطين بمشاركة أكثر من خمسة وثلاثين سائق دراجة وبمشاركة من القافلة الوطنية لبلدية المحافظة ترافقها الدوريات الأمنية ومرور المحافظة، حيث قام الفريق بقطع مسافة بلغت أكثر من عشرين كيلو متر رافعين راية التوحيد عالياً، بينما ازدانت القافلة الوطنية لبلدية صامطة بصور خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بالإضافة إلى الأغاني الوطنية التي تغنى بها الفريق .

من جانبه بين عضو الفريق جمال علوش مدخلي أن فريق جازان رايدرز الذي أنشئ قبل ٣ سنوات تلقى الدعوة من قبل البلدية للمشاركة في الاستعراض الوطني احتفاءً باليوم الوطني السابع والثمانين، فعمل الفريق الاستعدادات اللازمة بقيادة رئيس الفريق حسن مشهور حمدي والأعضاء المشاركين من مختلف محافظات المنطقة .

وأضاف المدخلي: أن مشاركتنا في هذا الاستعراض تهدف لإيصال رسالة للمواطنين مفادها أن من أساسيات حب الوطن الإهتمام بالذات والنفس والبعد عن المخدرات لأن الإنسان السليم يقدم للوطن الشيء الكثير .

من جهته أكد رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس هادي دغريري أن هذا اليوم يفتخر فيه المواطن بوطنه ومدى الازدهار الذي وصل له الوطن بهذه القيادة الوفية ، موضحاً أن الاستعراض الوطني الذي نفذته البلدية تأتي ضمن برامج وفعاليات الكرنفال الوطني الذي أعدته البلدية .







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