بمناسبة اليوم الوطني.. إدارتا الاتفاق والقادسية للجماهير: الدخول بالمجان

المواطن ـ محمد سلام

قررت إدارة نادي الاتفاق فتح الباب أمام الجماهير للحضور مجانًا لمباراة الشباب يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، كما اتخذت إدارة نادي القادسية ذات القرار في مباراة الفيصلي.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن إطلاق مسمى جولة الوطن على الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بمبادرة من شركة عبداللطيف جميل؛ بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وتبدأ الجولة الرابعة من الدوري السعودي اليوم الخميس، حيث يلعب الاتحاد مع الهلال في ملعب الجوهرة المشعة بجدة، وتقام غدًا الجمعة 3 مباريات، حيث يلعب الباطن مع الأهلي، وأحد مع الفتح، والنصر مع الفيحاء.

وتختتم مباريات الجولة الرابعة يوم السبت، حيث يلتقي الاتفاق مع الشباب، والقادسية مع الفيصلي، والرائد مع التعاون، وهو اليوم الموافق لليوم الوطني رقم 87 في تاريخ السعودية.







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