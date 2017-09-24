بمناسبة اليوم الوطني.. خبر سار من جامعة الإمام لأبناء شهداء الحد الجنوبي

المواطن - الرياض

حرص الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، مدير جامعة الإمام وعضو هيئة كبار العلماء، على استقبال أبناء الشهداء الذين دافعوا في الحد الجنوبي عن الدين والوطن، وحافظوا على مقدساته.

وأكد متحدث جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أحمد عبدالعزيز الركبان، أن أبا الخيل حرص على تسجيل أبنائهم من خلال عمادة المركز الجامعي لخدمة المجتمع والتعليم المستمر مجانًا (كمنحة تعليمية)، وتخصص مقاعد محددة في بعض الدبلومات المتاحة وفق الضوابط المعدة لذلك؛ تقديرًا وتثمينًا من الجامعة لأسر شهداء الحد الجنوبي (طلاب وطالبات) للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1438- 1439هـ.

وأشار المتحدث أن توجيهات مدير الجامعة لهؤلاء الأسر من أبناء الأبطال جاءت وفق ما يثمنه ويوجه به ولاة أمرنا، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذين لا يألون جهدًا ومحبة واعتزازًا بهؤلاء الأبطال وأبنائهم.

ولفت الركبان- في ختام تصريحه- إلى أن مركز خدمة المجتمع خصّص مكتبًا لاستقبال الاستفسارات ورابطًا إلكترونيًّا للتسجيل لمن يريد التقديم على تلك الدبلومات.







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