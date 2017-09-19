بنغالي يشتَم آخر من بني جلدته ونشر صور عائلته على الفيسبوك

المواطن - الرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض من ضبط مقيم بنغالي شتم آخر وقام بنشر صور له ولعائلته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان أنه بتاريخ 16 / 12 / 1438 هـ ورد لمركز شرطة الإسكان والوزارات وسط العاصمة الرياض بلاغ من مقيم بنغالي الجنسية يفيد عن قيام شخص من بني جنسه بشتمه ونشر صور له ولأفراد عائلته عبر برنامج “فيسبوك”.

وأضاف الميمان أنه بعد التثبت من صحة البلاغ؛ قامت الجهة المختصة بشرطة المنطقة على ضوء المعلومات الواردة في البلاغ بجملة من الإجراءات البحثية، أسفرت -ولله الحمد- عن ضبط المتهم (بنغالي الجنسية / في العقد الثالث من العمر).

وأشار متحدث شرطة الرياض إلى أنه جرى إيقافه وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضية بموجب نظامي الإجراءات الجزائية ومكافحة الجرائم المعلوماتية حسب الاختصاص.







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