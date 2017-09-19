بورصة تورونتو: أرامكو هدفنا

المواطن - وكالات

تبحث بورصة تورونتو، التي تنافس على استضافة طرح عام أولي لشركة أرامكو السعودية، إمكانية إقامة شراكات مع أسواق للأسهم في منطقة الخليج لمساعدتها على الاستفادة من عمليات الخصخصة بقطاع الطاقة هناك.

وأكدت مونيكا روفرز، رئيسة تطوير الأعمال للطاقة العالمية ببورصة تورونتو، أن سوق الأسهم في تورونتو، التي تضطلع بالدور القيادي العالمي لإدراجات النفط والغاز، تتوقع أن مثل هذه الشراكات ستشجع على إدراجات موازية لشركات الشرق الأوسط، بحسب رويترز.

ولبورصة تورونتو شراكات مع أسواق للأسهم في أوسلو وبوجوتا، وتستطلع إمكانية التوصل لاتفاق مع البورصة المكسيكية.

وقالت روفرز أثناء زيارة إلى دولة الإمارات العربية وسلطنة عمان: “هناك احتمال لشراكة مع بورصة في المنطقة (الخليج)”.

وتابعت: “يبدو أنه توجد موجة جديدة من التفكير بين شركات الشرق الأوسط التي تدرس الخصخصة، وذلك هو أحد أسباب وجودنا هنا”.

وأضافت أن تكلفة الإدراج في كندا تقل بحوالي 30% عن نيويورك، في حين أن الوقت الذي تستغرقه عملية الإدراج أقصر أيضًا.

وتبقى أرامكو الهدف الكبير واجتذابها سيجعل أيضًا بورصة تورونتو أكثر جاذبية للشركات الخليجية.

ولفتت روفرز: “نحن إحدى البورصات التي تحب أن تكون أرامكو مدرجة لدينا، ونعمل معًا مع كونسرتيوم من بنوك وشركات كندية للوساطة المالية لمحاولة جلب ذلك الإدراج إلى بورصة تورونتو”.







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