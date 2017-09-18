بورصة قطر تلامس أدنى مستوى لها منذ 5 أعوام بسبب ضربة إماراتية

المواطن - وكالات

لامست البورصة القطرية، اليوم الاثنين، أدنى مستوى لها منذ 5 أعوام.

وأثّر إغلاق شركة تأمين قطرية فرعها في أبو ظبي على البورصة، خاصةً بعد أن رفضت السلطات الإماراتية تجديد ترخيصها.

وهبط سهم الشركة بنسبة 2.3%؛ ما سيتسبب بخسارة لقطر 30 مليون دولار سنويًّا.

وفي وقت سابق، أكدت وكالة “موديز” أن متوسط خسائر البورصة القطرية وصل لكل ساعة تداول إلى نحو 2.6 مليار ريال قطري منذ قطع العديد من الدول العربية والإسلامية للعلاقات معها.

وأشارت الوكالة الدولية إلى أنه تم تخفيض تصنيف شركة رأس غاز المتخصصة في مجال الطاقة والغاز وشركة قطر للبترول وشركة صناعات قطر، كما تم تخفيض التصنيف الائتماني لشركة الديار العقارية وشركة ناقلات المتخصصة في النقل البحري.

ولفتت إلى أن المقاطعة مع السلطات في الدوحة تهدد بإعاقة هيئة الاستثمار القطرية على الاستمرار في احتلال العناوين الرئيسية لصفقاتها العالمية، متوقعة أن تتكبد الدوحة خسائر بمليارات الدولارات بسبب ما ستسفر عنه المقاطعة من كبح حركة التجارة والاستثمار.







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