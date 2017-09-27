بوستيكوجلو: أستراليا لن تغير خطتها في الملحق الآسيوي

المواطن - وكالات

أكد أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لمنتخب أستراليا، أن الكنغر سيلعب بنفس الأسلوب الهجومي، عندما يواجه المنتخب السوري في الملحق الآسيوي بتصفيات كأس العالم 2018.

وقال بوستيكوجلو: «أُدرك أن بعض الناس تعارض هذه الطريقة، ولكننا سنحافظ عليها، أعرف أن البعض لا يشعر بالراحة والسعادة بهذا الاتجاه، لكني توليت هذه المهمة لكسر بعض الحواجز، أثق في هذه الطريقة».

وأضاف مدرب أستراليا: «سوريا ستلجأ إلى الدفاع وستتكتل في الخلف وستحاول أن تجعل الأمور صعبةً علينا كما تفعل معظم الفرق، ولكن تتمثل مهمتنا في محاولة إجبار المنافس على فتح المساحات، أسلوبنا لن يتغير».

وسيلاقي المنتخب الأسترالي نظيره سوريا في مباراة ذهاب الملحق الآسيوي بماليزيا في الخامس من أكتوبر، فيما سيقام الإياب في سيدني في العاشر من نفس الشهر.

يذكر أن المنتخب الأسترالي تأهل لكاس العالم في آخر 3 نسخ على التوالي، ويبحث حالياً عن الرابعة، في حين تحلم سوريا بالظهور في النهائيات لأول مرة في تاريخها.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :