بيشة تستعد لليوم الوطني 87 بمحاضرات وندوات ومسيرة وطنية

المواطن - نواف آل مثاعي - بيشة

عقد محافظ بيشة، محمد بن سعيد بن سبرة، اليوم الثلاثاء، في قاعة الاجتماعات بالمحافظة اجتماعًا ناقش فيه استعدادات المحافظة للاحتفال باليوم الوطني 87 للمملكة، والذي يوافق يوم السبت المقبل، وذلك بحضور مديري الإدارات الحكومية والجهات ذات العلاقة.

ونقل محافظ بيشة في بداية الاجتماع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، بأهمية تنظيم البرامج والفعاليات التي تليق بمناسبة اليوم الوطني وبذل كافة الجهود من قبل الجهات المشاركة للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية.

كما شهد الاجتماع مناقشة العديد من المقترحات والمرئيات بإقامة المحاضرات والندوات التي تقدم في الميدان التربوي، إضافة إلى تخصيص خطب يوم الجمعة القادم للحديث عن اليوم الوطني وما تنعم به بلادنا من نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وإتاحة الفرصة لمشاركة جميع شرائح المجتمع للاحتفال بهذه المناسبة، والتنبيه على أهمية اليوم الوطني وما يجسده من ألفة وتلاحم بين القيادة والشعب وما وصلت إليه المملكة من إنجازات منذ توحيدها حتى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين.

ومن جهته، فقد تقرر موعد إقامة احتفال محافظة بيشة باليوم الوطني عصر يوم الاثنين المقبل، بحديقة الخالدية وسيشهد انطلاقة لمسيرة وطنية تشارك فيها جميع الإدارات والجهات الحكومية والمسؤولون والأهالي بالمحافظة.

كما سيتخلل الاحتفال العديد من الفعاليات والمعارض والأجنحة التي تشارك بها جميع القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة في هذه المناسبة الوطنية، تحت إشراف محافظة بيشة والجهات التنفيذية، ممثلة في إدارة التعليم بالمحافظة.

ومن جهة أخرى، تقيم جامعة بيشة حفلًا بهذه المناسبة يوم الأربعاء الموافق السابع من شهر محرم بمقر الجامعة يتضمن العديد من الندوات، إضافة إلى أوبريت إنشادي وطني.

وفي ختام الاجتماع، أوصى ابن سبرة الجميع بضرورة العمل على تضافر الجهود لإنجاح الحفل وسرعة إنهاء كافة المتطلبات والتجهيزات المتعلقة بالاحتفال.







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