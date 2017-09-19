بيونغ يانغ تتحدى العالم: العقوبات ستسرع وتيرة برنامجنا النووي

المواطن - وكالات

أكدت بيونغ يانغ أن العقوبات الجديدة التي طالت اقتصادها، لن تؤدي إلا إلى تسريع وتيرة برنامجيها النووي والصاروخي.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية بيانًا لوزارة الخارجية جاء فيه: “المبادرات المتزايدة للولايات المتحدة والقوات التابعة لها من أجل فرض عقوبات وضغوط على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لن تؤدي إلا لتسريع وتيرة تقدمنا نحو استكمال القوة النووية للدولة”.

وتابع البيان: “العقوبات الاقتصادية التي يعتقد المسؤولون الأميركيون بأنها ستحرمنا من إيرادات بأكثر من ملياري دولار تشكل عملًا عدائيًّا يهدف إلى إبادة شعب كوريا الشمالية”.

ويأتي البيان الصادر عن الخارجية الكورية الشمالية في وقت يتوقع أن تهيمن فيه الأزمة الكورية الشمالية على اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.







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