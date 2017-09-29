تأجيل 3 مباريات في الجولة السادسة من دوري المحترفين وتقديم مباراة في الجولة الثامنة

المواطن - الرياض

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم تأجيل ثلاث مباريات ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، سعيًا منه لإراحة لاعبي المنتخب الوطني الذين سيخوضون مبارتين وديتين أمام منتخب جاميكا وغانا يومي 7 و10 أكتوبر المقبل.

وقرر الاتحاد تأجيل مباراة الشباب والأهلي المقررة يوم الخميس 12 أكتوبر إلى يوم السبت 14 أكتوبر.

كما سيتم تأجيل مباراة الرائد والهلال المقررة يوم الخميس 12 أكتوبر إلى يوم الاثنين 30 أكتوبر.

وأيضًا، تأجيل مباراة النصر والتعاون المقررة يوم الجمعة 13 أكتوبر إلى يوم الأحد 15 أكتوبر.

كما قرر الاتحاد تقديم مباراة الباطن والرائد ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين والمقرة يوم الجمعة 27 أكتوبر لتقام يوم الخميس 26 أكتوبر، وذلك لتعارضها مع مباراة الرائد والهلال المؤجلة من الجولة السادسة.







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