تألق معتاد للسوري عمر خريبين.. وياسر الشهراني لا يُسجل إلا أمام الإيرانيين

المواطن ـ محمد سلام

أبرزت شركة “أوبتا” العالمية، المتخصصة في الأرقام والإحصائيات، تألق المهاجم السوري عمر خريبين مع فريقه الهلال خلال العام الحالي ببطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد نجاحه في تسجيل الهدف الأول للهلال أمام بيروزي الإيراني، في اللقاء المقام على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقالت “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: إن عمر خريبين سجل في شباك 4 من الفرق الخمس التي لعب ضدها مع الهلال في دوري أبطال آسيا، فيما فشل فقط في التسجيل أمام العين الإماراتي.

كما أشارت إلى أن لاعب الهلال ياسر الشهراني سجل ثاني أهدافه في بطولة دوري أبطال آسيا، وكان هدفه الأول أمام فريق فولاذ الإيراني في إبريل عام 2015، لافتة إلى أن الشهراني لا يُسجل إلا في الفرق الإيرانية.

وكان الشوط الأول من مباراة نادي الهلال وبيروزي الإيراني بتقدم الزعيم بهدفين نظيفين، في اللقاء المقام على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ونجح نادي الهلال في تسجيل الهدف الأول عن طريق اللاعب عمر خريبين، في الدقيقة 31 من مباراته أمام بيروزي الإيراني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وشهدت بداية المباراة سيطرة هلالية كبيرة على وسط الملعب، وتعددت هجمات الهلال حتى استطاع عمر خريبين من إحراز الهدف الأول، وفي الدقيقة 40 أضاف ياسر الشهراني الهدف الثاني، لينتهي الشوط بتقدم الهلال بنتيجة 2- 0.







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