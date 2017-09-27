تجاوباً مع “المواطن”.. الصحة: مركز الأخاشيم تابع لمراكز الرعاية الصحية بشرورة

المواطن - شرورة

عقبت وزارة الصحة على ما نشرته “المواطن” بعنوان (بالصور.. أهالي هجرة الأخاشيم بشرورة بلا مركز شرطة والمركز الصحي بدون أطباء)، موضحة أن مركز صحي الأخاشيم تابع لمراكز الرعاية الصحية بشرورة ويبعد عن محافظة شروره حوالي 30 كلم.

وأضافت الصحة في رسالة لـ”المواطن“، أنه يوجد بالمركز طبيب عام وطبيبة عامة، و2 تمريض نسائي وصيدلي ومدير مركز مكلف، وإداري وسائق، كما أنه تتم إحالة الحالات التي تحتاج إلى خدمات غير متوفرة بالمركز لمستشفى شرورة العام.

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