تجاوبًا مع “المواطن”.. بلدية صامطة تصلح الحفريات والمستنقعات في الطرشية

المواطن - علي شيبان - جازان

تجاوبت بلدية صامطة، مع ما نشرته “المواطن” بتاريخ 25_8_2017 تحت عنوان “بالصور حفريات ومستنقعات تصطاد أهالي الطرشية بصامطة”.

وسلط التقرير الضوء على معاناة مواطن في وجود حفريات ومستنقعات على طريق” الطرشية – الخضراء”، مسببةً بعض الحوادث وتلفيات لبعض السيارات وخاصة مع موسم الأمطار.

وأشاد الأهالي بدور “المواطن“، في رفع معاناتهم وإيصالها للمسؤول، وتفاعل الجهات المعنية في إصلاح هذة الحفريات والتشققات في الموقع في فترة قصيرة من نشر الخبر، مثمّنين هذا التفاعل السريع من بلدية صامطة.

ومن جانبهم، قدم أهالي القرية شكرهم وتقديرهم عبر “المواطن”لبلدية صامطة وعلى رأسها مديرها المهندس هادي دغريري وكذلك حسن قيسي على التجاوب السريع، مثمنًا جهودها في خدمة المواطنين والمقيمين بالمحافظة والقرى التابعة لها.







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