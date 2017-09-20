تدشين حساب تعليم الليث على سناب شات

المواطن - أحمد العُمري - الليث

دشن مدير التعليم بمحافظة الليث، الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي، الحساب الرسمي لإدارة تعليم الليث على موقع التواصل الاجتماعي سناب شات Snapchat)، (allithmedia، والذي يشرف عليه قسم الإعلام التربوي بالإدارة، بحضور مدير الإعلام التربوي محمد بن ختيم المالكي، ومشرف برنامج فطن علي بن أحمد العيافي، وسعيد بن عبدالله المهابي.

وقال مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث، مرعي بن محمد البركاتي: إن الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة وكل وسائط الإعلام الجديد وشبكات التواصل الاجتماعي في تقديم ما يخدم العملية التعليمية والتربوية أصبح أمرًا في غاية الأهمية في العصر الحالي؛ لبث الرسالة الإعلامية لكافة المستفيدين والمستهدفين في الميدان التربوي والاستفادة من التقنية لتسليط الضوء وإبراز جهود إدارة التعليم والمكاتب التابعة لها والميدان التربوي بشكل عام.

وأضاف: “ويمكن أيضًا إيصال أهداف التعليم لشرائح المجتمع وبث الأخبار والبرامج والفعاليات والأنشطة من الميدان التعليمي”، مشيدًا بجهود قادة وقائدات المدارس في المحافظة على جهودهم المميزة مع انطلاقة العام الدراسي وما تحقق ولله الحمد من نجاحات منذ بداية أول يوم دراسي، من خلال ما تم توفيره من بيئة مدرسية جاذبة للطلاب والطالبات.

وعبر البركاتي عن بالغ شكره وتقديره وعرفانه لقسم الإعلام التربوي لجهودهم الكبيرة في التغطية الإعلامية المتميزة لكافة منجزات وبرامج وفعاليات إدارة التعليم.

ومن جهته، أكد مدير الإعلام التربوي بتعليم الليث، محمد بن ختيم المالكي، أن تطبيق السناب شات يأتي في إطار منظومة من المواقع الإلكترونية التابعة لإدارة التعليم للاستفادة من كل وسائط الإعلام الجديد وشبكات التواصل الاجتماعي في التعريف بمنجزات وبرامج إدارة التعليم، من خلال ما يبث خلاله من التغطيات الحصرية واللقاءات المباشرة والمسابقات المتنوعة، ولما له من دور بارز في إبراز المعلمين المتميزين والطلاب الموهوبين والمتفوقين والنابغين.

وتابع أنه سيتم ضخ الكثير من الفيديوهات والصور المعبرة لما يدور في الميدان من ممارسات تربوية وتعليمية متميزة في كافة مجالات العمل التربوي والتعليمي.

ونوه إلى دعم واهتمام مدير التعليم وبتفاعل كافة منسقي ومنسقات الإعلام التربوي في الميدان، فيما عبر عن شكره وتقديره لمشرف برنامج فطن، علي بن أحمد العيافي، لتعاونه مع قسم الإعلام في تفعيل برنامج السناب.

وأشار المالكي إلى أنه تم تشكيل فريق عمل من ذوي الخبرة والكفاءة لتفعيل سناب التعليم، داعيًا الجميع إلى المتابعة من خلال الرابط هنا







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