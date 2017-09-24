ترامب: الاتفاق النووي مع إيران على وشك الانهيار

المواطن - وكالات

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس السبت أن التجربة الصاروخية الجديدة التي أجرتها إيران، تزيد من الشكوك في جدوى الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول العظمى معها في 2015، متهما طهران كذلك بالتعاون مع بيونغيانغ.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر “ايران اختبرت لتوها صاروخا بالستيا قادرا على بلوغ إسرائيل. أنهم يعملون أيضا مع كوريا الشمالية. فعليا لم يتبق الكثير من الاتفاق النووي مع إيران”.

وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق السبت، إجراء تجربة “ناجحة” لصاروخ طويل المدى أطلقت عليه اسم “خرمشهر”.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن مدى الصاروخ الجديد يبلغ 2000 كلم ويمكن تزويده برؤوس متعددة، وفق “فرانس برس”.

وأظهرت الصور التي عرضها التلفزيون إطلاق الصاروخ ثم تسجيلا مصورا التقط من الصاروخ نفسه، لكن دون توضيح تاريخ تنفيذ التجربة.

وكانت إيران قد كشفت عن الصاروخ، الجمعة، على هامش استعراض عسكري في طهران، في تحد مستفز للمجتمع الدولي.

من جهتها، أعربت فرنسا عن قلقلها من تجربة الصاروخ الباليستي التي أجرتها إيران، وطالب السلطات الإيرانية بوقف كامل أنشتطها التي تزعزع الاستقرار في الإقليم.

ودعت الخارجية الفرنسية في بيان، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوغتيريش إلى تقديم تقرير شامل عن عملية الإطلاق.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس روماتيه-إسباني في بيان “فرنسا تطالب بأن توقف إيران كامل أنشطتها التي تزعزع الاستقرار في الإقليم”.

ونقلت رويترز عن المتحدثة “فرنسا ستبحث مع شركائها ولاسيما في أوروبا سبل وقف نشاط إيران المزعزع للاستقرار في مجال الصواريخ الباليستية”.







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