ترامب: صفقة إيران الأسوأ في تاريخ أميركا والفصل الأخير منها لم ينته بعد

المواطن - وكالات

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الاتفاق النووي الإيراني الذي وقعته إدارة الرئيس أوباما هي من أسوأ الصفقات في تاريخ الولايات المتحدة لافتًا إلى أن بلاده لا يمكنها الالتزام به على طول المدى.

وقال ترامب في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل قليل: لا يمكننا الالتزام بالاتفاق إذا وفر غطاء لإنشاء برنامج نووي في نهاية المطاف داعيًا طهران إلى وقف دعم الإرهاب وخدمة مواطنيها.

وأضاف ترامب: الاتفاق النووي مع إيران أمر مخجل بالنسبة لنا وأنتم لم تسمعوا الفصل الأخير في القصة بعد.

وحول كوريا الشمالية والجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط قال ترامب:

صبرنا له حدود لكن إذا اضطررنا للدفاع عن أنفسنا فسندمر كوريا الشمالية، وسنسحق الإرهابيين في الشرق الأوسط.

ولفت ترامب إلى أن الأنظمة القمعية لن تستمر للأبد في سواء في إيران أو كوريا الشمالية وفنزويلا وكوبا وغيرها.







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