ترامب يعلّق على قرار الملك سلمان بالسماح بقيادة المرأة للسيارة

المواطن - الرياض

أشاد الرئيس الأميريكي دونالد ترامب؛ بخطوة الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالسماح للمرأة بقيادة للسيارة، قائلاً: إن الولايات المتحدة تدعم الخطوات السعودية، وستساهم معها في خطة الإصلاح.

وأضاف ترامب في بيان صدر عن البيت الأبيض، أن هذه الخطوة إيجابية وستعزّز حقوق المرأة وفرصها في المملكة، وسنواصل دعم المملكة العربية السعودية في جهودها الرامية إلى تعزيز المجتمع والاقتصاد من خلال الإصلاحات وتنفيذ رؤية السعودية 2030.

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر أمراً سامياً يقضي بالسماح للمرأة السعودية بالحصول على رخصة قيادة؛ تمهيداً لقيادتها للسيارة، وهو القرار الذي حظي بإشادة عالمية واسعة غير مسبوقة.

ونص الأمر الملكي الصادر الثلاثاء على تعديل نظام المرور، بحيث تمنح رخص القيادة للرجال والنساء على حد سواء بدءً من 23 يونيو 2018.







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