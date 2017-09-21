ترجمة كتاب (الخيال الممكن) إلى عدة لغات عالمية

المواطن - واس

أعلن أمين عام منظمة السياحة العالمية الدكتور طالب الرباعي، أن المنظمة ستقوم بترجمة كتاب “الخيال الممكن” لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، إلى عدد من اللغات المعتمدة دولياً، والعمل على نشره على نطاق أوسع وأشمل على مستوى العالم؛ للاستفادة مما يحويه من تجارب رائدة ومفيدة عن العمل الإداري وخاصة فيما يتعلق بتأسيس وتنظيم البنية السياحية.

وكان سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، قد أهدى نسخة من كتاب “الخيال الممكن” للأمين العام لمنظمة السياحة العالمية الدكتور طالب الرفاعي، وللمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بمنظمة السياحة الدولية الدكتور عمرو عبد الغفار، وذلك خلال حفل تكريم الدكتور الرفاعي في مقر الهيئة بالرياض الأحد الماضي.

يذكر أن كتاب “الخيال الممكن” يتضمن تجربة شخصية ومؤسسية عن مسيرة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بجميع مراحلها منذ إعلان تأسيسها عام 1421 هـ 2000 م، وشمل قصصاً وتجارب إدارية منذ بداية مسار السياحة والتراث الحضاري الوطني وحتى الانتهاء من تطوير القطاع، وتأسيس بنيته النظامية والتشريعية، وإطلاق المشروعات والمبادرات والقرارات المتعلقة به.







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