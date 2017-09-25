تركيا تنصح رعاياها بمغادرة كردستان العراق في أقرب وقت ممكن

المواطن - وكالات

حذرت وزارة الخارجية التركية رعاياها من خطورة الوضع في كردستان العراق، مع بدء استفتاء الاستقلال صباح اليوم.

وأوصت الخارجية التركية رعاياها بمغادرة إقليم كردستان فوراً خاصة في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية الكردية العراقية.

وفى بيان مكتوب قالت الوزارة إنها لا تعترف بالاستفتاء وإنها ستعتبر نتيجته باطلة، وأضافت أن حكومة إقليم كردستان العراق تهدد السلام والاستقرار في العراق والمنطقة بأسرها.

الجدير بالذكر أن الأكراد في العراق بدؤوا عملية التصويت في الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان بشمال العراق، صباح اليوم الاثنين، على الرغم من المخاوف الإقليمية والدولية من أنه سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت جرينتش) على أن تغلق في السادسة مساء، وستعلن النتائج النهائية خلال 72 ساعة.

وستكون على الأرجح نتيجة الاستفتاء تصويت الأغلبية “بنعم” على الاستقلال، ويهدف الاستفتاء غير الملزم إلى منح تفويض لرئيس الإقليم مسعود البرزاني لإجراء مفاوضات مع بغداد ودول الجوار.







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