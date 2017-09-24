تركيا تهدد برزاني والعراق يرفض نتائج الاستفتاء وإيران تغلق الحدود

المواطن - وكالات

اشتعلت الأمور على جبهة كردستان العراق بعد إصرار إقليم كردستان العراق على إجراء استفتاء الانفصال عن بغداد في موعده المحدد غدًا رغم حالة الرفض العامة في المنطقة والعالم.

وشهدت الساعات القليلة الماضية تسارعًا في إيقاع الأحداث بعد ظهور مسعود برزاني رئيس إقليم كردستان العراق في مؤتمر صحافي قبل ساعات من الاستفتاء معلنًا أن الشراكة مع العراق قد انتهت.

وبالرغم من أن برزاني استخدم لغة هادئة في خطابه لأنصاره حيث قال إنه لا يتوقع أي نزاع مسلح مع بغداد مضيفًا، “نريد أن نكون جيرانًا جيدين لبغداد”. لكن ردود الفعل كانت سريعة وواضحة.

رفض عراقي:

من العاصمة بغداد كان رد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي هو الأسرع وإن لم يكن الأقوى حيث أعرب عن رفض بلاده تفرد رئيس إقليم كردستان باختيار موعد وطريقة إجراء استفتاء استقلال الإقليم عن العراق الأمر الذي يمثل تهديدًا للمنطقة بالكامل.

وقال العبادي في مؤتمر صحافي ردًا على رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني: نرفض تفرد أربيل بقرار يمس وحدة العراق واستقرار المنطقة.

وأضاف العبادي أن معظم مشاكل كردستان داخلية وستتفاقم بعد الاستفتاء، مؤكدًا أن العراق سيكون لديه خطوات لاحقة لحفظ أمن ووحدة البلاد.

وقال العبادي: لن نتعامل مع الاستفتاء ولا مع نتائجه فهو يمس وحدة العراق وأمن المنطقة.

تهديد تركي:

بالتزامن مع الرد العراقي وخلال مؤتمر برزاني جاء الرد التركي خاليًا من الدبلوماسية حيث أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن بلاده ستحاسب كل من يصر على إجراء استفتاء استقلال إقليم كردستان بغض النظر عن نتائج هذا الاستفتاء.

وأضاف أنّ الاستفتاء المزمع إجراؤه، غداً الاثنين، في شمالي العراق، غير مشروع، محملاً حكومة الإقليم مسؤولية عواقبه.

ولتوضيح المقصود بكلمة”المحاسبة” قال رئيس الوزراء التركي: لن تكون مساءلتنا موجهة للأكراد والعرب والتركمان، بل سنحاسب من يُصر على إجراء هذا الاستفتاء بغض النظر عن نتائجه”.

طلب سعودي

وكانت المملكة قد دعت إلى تأجيل الاستفتاء تقديراً للظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة وما تواجهه من مخاطر وحرصاً منها على تجنب أزمات جديدة قد ينتج عنها تداعيات سلبية ، سياسية، وأمنية، وإنسانية، تشتت الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة بما في ذلك مكافحة التنظيمات الإرهابية والأنشطة المرتبطة بها.

وأعربت المملكة العربية السعودية عن تطلعها إلى حكمة وحنكة الرئيس مسعود برزاني لعدم إجراء الاستفتاء الخاص باستقلال إقليم كردستان العراق، وذلك لتجنيب العراق والمنطقة مزيداً من المخاطر التي قد تترتب على إجرائه.

ودعت المملكة الأطراف المعنية إلى الدخول في حوار لتحقيق مصالح الشعب العراقي بجميع مكوناته، وبما يضمن تحقيق الأمن والسلام في العراق الشقيق ويحفظ وحدته وسيادته.

إغلاق الحدود

كما أعلنت تركيا إغلاق حدودها مع إقليم كردستان فيما استجابت الحكومة الإيرانية لطلب من بغداد بإغلاق حدودها مع الإقليم.

وأعلن المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني كيوان خسروي، اليوم الأحد، إغلاق المجال الجوي مع إقليم شمال العراق، وذلك تلبية لطلب الحكومة العراقية.







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