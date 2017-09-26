تركي آل الشيخ بعد رباعية الهلال: إلى النهائي لتحقيق الآسيوية

المواطن ـ محمد سلام

أعرب رئيس هيئة الرياضة، تركي آل الشيخ، عن سعادته البالغة بتحقيق نادي الهلال للفوز الكبير على بيروزي الإيراني بأربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقدم تركي آل الشيخ تهنئته إلى ممثل الوطن نادي الهلال بعد تحقيقه الفوز الكبير، وقال في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “أبارك فوز ممثل الوطن فريق الهلال.. وإلى النهائي بإذن الله وتحقيق بطولة آسيا”.

هذا وسجل هدف الهلال الأول عمر خريبين في الدقيقة 31، وفي الدقيقة 40 أضاف ياسر الشهراني الهدف الثاني، لينتهي الشوط بتقدم الهلال بنتيجة 2- 0، ومع بداية الشوط الثاني، تعرض لاعب نادي الهلال عبدالله عطيف للطرد في الدقيقة 49 بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وعقب الطرد، استطاع المهاجم السوري عمر خريبين، محترف نادي الهلال، إضافة ثالث أهداف الزعيم في شباك بيروزي الإيراني، لتصبح النتيجة 3- 0 لصالح الكتيبة الهلالية، وقبل نهاية المباراة وفي الدقيقة 89 أضاف المتألق عمر خريبين رابع أهداف الهلال وثالث أهدافه “هاتريك”، لينتهي اللقاء لصالح الهلال برباعية دون مقابل.

واقترب الهلال من الصعود إلى المباراة النهائية قبل مباراة الإياب أمام بيروزي يوم 17 أكتوبر المقبل في سلطنة عمان، حيث يكفي الهلال الفوز أو التعادل بأي نتيجة، وكذلك الهزيمة بفارق 3 أهداف، لضمان العبور إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :