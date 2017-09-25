تركي آل الشيخ: قرار يسعد المواهب قريبًا

المواطن - الرياض

امتدح تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، النتائج التي توصلت لها لجنة اكتشاف المواهب، على مدار الفترة الأخيرة.

ونشر آل الشيخ تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر قال فيها: “الحمد لله نتائج ممتازة خرجت بها لجنة استقطاب المواهب خلال الأيام الثلاثة الماضية.. وسنعلن عن قرار يسعد بقية المواهب”.

وأرفق آل الشيخ تغريدته بشكل توضيحي أظهر حصيلة اختيارات اللجنة خلال 3 أيام من عملها، والتي بلغت في مجموعها 70 لاعبًا بمختلف المراكز.

الحمدلله نتائج ممتازة خرجت بها لجنة استقطاب المواهب خلال الأيام الثلاثة الماضية .. و سنعلن عن قرار يسعد بقية المواهب. pic.twitter.com/j1GRFj60y8 — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) September 25, 2017







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