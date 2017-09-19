تسجيل أول حالة ولادة بمستشفى القوارة العام

المواطن - القصيم

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم، ممثلة بمستشفى القوارة العام، عن تشغيل قسم الولادة، بعد إجراء أول عملية ولادة بالمستشفى أمس الأول.

وأشارت الشؤون الصحية إلى أن مستشفى القوارة تبلغ سعته السريرية ٥٠ سريرًا، ويعد أحد المستشفيات الحديثة بالمنطقة، حيث تم تشغيله مرحليًّا لضمان جودة خدماته العلاجية.

وتم الانتهاء من تشغيل قسم الولادة بعد استكمال جاهزيته ودعمه بالكوادر والتجهيزات الطبية.

وبينت الشؤون الصحية بأن عملية الولادة كانت طبيعية وناجحة، وقد غادرت السيدة وطفلها المستشفى بعد تقديم هدية لها ولطفلها باسم وزارة الصحة بهذه المناسبة، وقد لقيت تقديرًا من قبلها وذويها، مثمنين الرعاية الصحية التي قدمها المستشفى.







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