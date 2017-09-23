تشكيل الاتفاق والشباب.. الخيبري في مواجهة القيد

المواطن - الرياض

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ونظيره بالاتفاق، تشكيلي فارس الدهناء والليوث، استعدادًا للمباراة المقررة بينهما بالجولة الرابعة بالدوري السعودي للمحترفين 2017- 2018.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

يحل، اليوم السبت، الفريق الأول بنادي الشباب ضيفًا على نظيره الاتفاق، بملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن مواجهات الجولة الرابعة “جولة الوطن” من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وضعية الفريقين صعبة بالدوري بعد مرور 3 جولات، وخاصة أن الشباب تعرض للخسارة في الجولة الثالثة أمام الباطن؛ مما تسبب في إقالة مدربه الوطني سامي الجابر.

جمَع الشباب 3 نقاط من 3 جولات يحتل بها المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري السعودي، حيث خسر في الأولى والثالثة وفاز في الثانية، ويسعى للخروج من كبوته اليوم عن طريق الفوز على الاتفاق.

وعلى الجانب الآخر يقع الاتفاق في المركز العاشر برصيد 4 نقاط، جمعها من الفوز على الأهلي والتعادل أمام النصر، بينما خسر في الجولة الثالثة أمام القادسية.

المهمة صعبة بالنسبة للفريقين، وخاصة أنهما تعرضا للخسارة في الجولة الأخيرة، ويبحثان عن التعويض اليوم برابع جولات الدوري الذي يحمل لقبه عن الموسم المنصرم فريق الهلال.







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