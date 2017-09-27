تشكيل ناري لشنغهاي ضد أوراوا بنصف الآسيوية

المواطن - وكالات

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي شنغهاي الصيني ونظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني، التشكيل الرسمي لكل منهما، قبل المواجهة المرتقبة بينهما بذهاب الدور نصف النهائي بدوري أبطال آسيا.

وجاء التشكيل على النحو التالي.

وتأهل أوراوا ريد دياموندز الياباني للدور نصف النهائي بعدما فاز على مواطنه كاواساكي فرونتال 5-4 في مجموعة المباراتين، ليضرب موعداً مع شنغهاي الصيني.

وحجز الفريق الصيني مقعداً في الدور نصف النهائي بالبطولة الآسيوية، بعدما تخطى مواطنه جوانجزو إيفرجراند في الدور ربع النهائي، حيث تعادل الفريقان 5-5 ذهاباً وإياباً، واحتكما لضربات الترجيح وفاز شنغهاي 5-4.

يذكر أن الفريق الفائز من مباراة شنغهاي وأوراوا ريد دياموندز، سيلعب في نهائي البطولة الآسيوية أمام الفائز من مباراة الهلال وبيروزي الإيراني.







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