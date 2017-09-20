تطوير مكة تستعرض أحدث مشاريعها في (ستي فيجن 2017)

المواطن - جدة

تستعرض هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة أحدث مشاريعها في معرض جدة لتطوير المدن والاستثمار العقاري ( ستي فيجن 2017) الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، خلال الفترة من 31 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر بمركز جدة للمنتديات والفعاليات، وتكشف عن تفاصيل مشروع الفيصلية الذي يقام على مساحة 2450كلم2، بالإضافة لأبرز المشاريع التطويرية والتنموية بمنطقة مكة المكرمة.

وتوقع المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي، المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، أن تسهم رعاية الهيئة ومشاركتها في فعاليات معرض تطوير المدن والاستثمار العقاري في تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، في ظل إقامة فعاليات النسخة الجديدة تحت عنوان (بناء الشراكات والتواصل.. بناء الأعمال والاجتماعات) بحضور نخبة من أبرز صناع ومطوري العقار في السعودية والعالم، لافتاً إلى وجود عدد من المشاريع العملاقة التي تتعلق بأطهر بقاع الأرض والمنطقة بشكل عام.

وقال إن الهيئة التي انطلقت عام 1421هـ، تسعى للنهوض بمهمة تطوير وتنمية منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، ومتابعة مباشرة من قبل نائب أمير المنطقة نائب رئيس الهيئة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر، من خلال إعداد المخططات التطويرية والهيكلية والإقليمية والاستراتيجية الشاملة، ووضع دراسات وبرامج تطوير وتنفيذ مشاريع التطوير الكبرى التي يعتمدها المقام السامي.

وأشار إلى أن مشروع الفيصلية الذي تم اعتماد برنامجه التنفيذي في الاجتماع الأخير لمجلس الهيئة برئاسة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة رئيس الهيئة الأمير خالد الفيصل، ويقام على مساحة 2450 كلم2 سيكون من أكبر المشاريع العقارية التطويرية التي تشهدها منطقة مكة المكرمة خلال الفترة المقبلة، وسيجري استعراض الخطط التنفيذية للمشروع في المعرض.

الجدير ذكره أن مجلس الوزراء قرر في جلسة 22 رمضان من العام الماضي 1437هـ بتغيير اسم هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة إلى هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وتعديل نطاق عملها ليشمل منطقة مكة المكرمة كاملة، مع إضافة وزير الشؤون البلدية والقروية وأمين محافظة جدة وأمين محافظة الطائف إلى عضويتها ويقام معرض جدة لتطوير المدن والاستثمار العقاري على مساحة 9 آلاف متر مربع ويستهدف أكثر من 7500 زائر، وأكثر من 50 جهة عارضة، بعد النجاح الذي حققه منذ انطلاقته عام 2009م، ويشارك في المعرض الذي يستمر على مدار 3 أيام نخبة من رواد صناعة العقار في المملكة، حيث يركز على فرص تملك المنازل، وتطوير مراكز الاستقطاب السياحي، وتوفير فرص جذابة للاستثمار العقاري الآمن، والمشاريع العقارية التي ستساهم في تعزيز ريادة القطاع العقاري والمشهد المعماري في المملكة، والنظرة المستقبلية الإيجابية لهذا القطاع وما يوفره من فرص استثمارية حالية ومستقبلية من شأنها تفعيل دور القطاع في دعم جهود تنوع مصادر الاستثمار، ومؤشرات الأداء الرئيسية الرامية إلى التوسع في الاقتصاد غير النفطي، وتحديد برنامج التحول الوطني للقطاع العقاري كأحد العوامل في تنويع اقتصاد المملكة وتستحوذ السعودية على أكبر سوق عقاري في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، إذ تشير التقديرات إلى تجاوزه الـ2 تريليون ريال مع الطلب الكبير من جانب المستهلكين والمستثمرين، الذين يبحثون عن سوق يعود عليهم بأرباح كبيرة ومستوى عال من نمو رأس المال، في حين تشير المؤشرات الأخيرة إلى انخفاض الإيجارات بشكل ملحوظ مع زيادة المعروض من المنتجات السكنية والعقارية.







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