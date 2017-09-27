تعامل السعودية مع ملف المرأة يدهش العالم .. تعليق مهم من الجارديان

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

وصفت صحيفة “الجارديان” البريطانية، القرار الذي صدر عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بشأن السماح للمرأة بقيادة السيارات، بأنه خطوة هائلة في طريق التطور الاجتماعي الذي حرصت المملكة على اتباعه منذ 2015.

وأشارت الصحيفة البريطانية، في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن التعامل السعودي مع ملفات المرأة السعودية أثار دهشة العالم، لا سيما في ظل الخطوات السريعة التي تتخذها القيادة في الرياض بهذا الصدد.

وحرصت الصحيفة البريطانية على استطلاع آراء العديد من السعوديات اللاتي أعربن عن سعادتهن بالقرار الذي أثار دهشتهم وسعادتهم الواضحة، بالقرار، والذي يمنحهم الحق القانوني في الحصول على رخصة القيادة دون وصاية من ولي الأمر.

وأشارت إلى أن القبول العام للقرار الملكي يشير إلى تطور واضح في المجتمع داخل المملكة، لا سيما في ظل ما يمكن أن تتمتع به تلك القرارات من قبول عالمي، يسهم في تصحيح صورة المملكة على المستوى الدولي.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أنه ليست هناك موانع مجتمعية تحول دون تنفيذ القرار، حيث أشارت لتغريدة هيئة كبار العلماء فيما أكد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، “إن القيادة النسائية ليست ضد الشريعة، وسوف تختار النساء ما يناسبهن”.

ووصفت أمل الدايم، 23 عامًا، وهي طالبة جامعية في الرياض، هذا الإعلان بأنه “بداية حقيقية”، مؤكدة أن “معظم الأسر سوف يُسقط من على عاتقها متاعب دفع قسط كبير من رواتبهم على السائقين والنقل، والآن يمكننا أن نفعل ذلك بمفردنا. النساء في جميع أنحاء الخليج يمكن أن تقود، الوقت قد حان للحصول على هذا الحق أيضًا. المجتمع سوف يقبل ذلك”.

إقرأ ايضا :