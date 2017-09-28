تعرَّف على الحالات التي لا يغطيها الضمان الصحي

المواطن - وليد الفهمي - جدة

أكد مجلس الضمان الصحي أنه لا يمكن تغطية عدد من الحالات الصحية ضمن الضمان الصحي التعاوني للمواطنين والمقيمين.

وقال المجلس إن الحالات هي (الإصابة التي يسببها العامل لنفسه عمداً وتساقط الشعر أو الصلع أو أية علة أو إصابة تنشأ كنتيجة مباشرة لمهنة المؤمن له ومصاريف العلاج التابعة للتشخيص لفيروس نقص المناعة أو أية صلة به والأمراض التي تنشأ عن إساءة استخدام الأدوية أو المنشطات أو تعاطي المخدرات أو ما شابه أو العلاج بالطب البديل كذلك الجراحة أو المعالجة التجميلية إلا في وجود إصابة المؤمن له، وأيضاً الأطراف الصناعية أو الأطراف المساعدة عدا ما تطلبه حالة المؤمن إلا وفق تقرير طبي).

إلى ذلك بلغ عدد المؤمن لهم الموظفين السعوديين 999,287 فيما بلغ عدد التابعين السعوديين 1,686,958 فيما كشفت التفاصيل التي حصلت عليها “المواطن” بلوغ 7,025,249 موظفاً مؤمناً لهم ” مقيم ” فيما بلغ عدد التابعين لهم 2,374,360 .

وأشارت المصادر إلى أن عدد المؤمن عليهم تتم في 27 شركة مرخصة ليصبح العدد الإجمالي للمؤمن لهم 12,085,854 فيما بلغ عدد مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين 4467.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :