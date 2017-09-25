تعرّف على جديد الوظائف الشاغرة بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام -عبر موقعه الإلكتروني -عن توفّر وظائف شاغرة، لحمَلة درجة الدكتوراه في التخصص السريري أو العلمي، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمام.

وأبرز المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– باحث أول – الإشراف على وحدة البحوث/ المختبرات.

– باحث – الإشراف وإجراء مشاريع البحث العلمي.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 سبتمبر 2017م، والتقديم مُستمر حتى تاريخ 24/ 10/ 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ فضلا اضغط (هنا).







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